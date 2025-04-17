Киев
Дефлю™ (Deflu™)

Дефлю™ (Deflu™)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
130,65
Экономия при брони: -27,45 грн
103,20 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,50 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
208,00 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
226,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
252,68
Экономия при брони: -7,58 грн
245,10 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
278,48
Экономия при брони: -8,35 грн
270,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
201,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Экономия при брони: -45,90 грн
184,70 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
206,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
206,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
249,21
Экономия при брони: -65,32 грн
183,89 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,52
Экономия при брони: -47,94 грн
188,58 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,74
Экономия при брони: -66,79 грн
203,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
206,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,68 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
198,72 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
214,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,33
Экономия при брони: -64,38 грн
203,95 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
247,01
Экономия при брони: -13,19 грн
233,82 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,99
Экономия при брони: -13,29 грн
235,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
179,86 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
182,68 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
197,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,50
Экономия при брони: -57,10 грн
206,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
200,60 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,35
Экономия при брони: -50,87 грн
179,48 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,71
Экономия при брони: -58,90 грн
183,81 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,68
Экономия при брони: -63,37 грн
200,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
206,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,93 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
197,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,67
Экономия при брони: -60,40 грн
183,27 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,33
Экономия при брони: -41,75 грн
188,58 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,72
Экономия при брони: -60,77 грн
203,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
175,32 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
226,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,17
Экономия при брони: -47,59 грн
188,58 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,83
Экономия при брони: -55,72 грн
193,11 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,57
Экономия при брони: -73,62 грн
203,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,50 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
208,00 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
224,00 грн
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