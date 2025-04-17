Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
130,65
Экономия при брони: -27,45 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
252,68
Экономия при брони: -7,58 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
278,48
Экономия при брони: -8,35 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Экономия при брони: -45,90 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
249,21
Экономия при брони: -65,32 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,52
Экономия при брони: -47,94 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,74
Экономия при брони: -66,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
268,33
Экономия при брони: -64,38 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
247,01
Экономия при брони: -13,19 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,99
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,50
Экономия при брони: -57,10 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,35
Экономия при брони: -50,87 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,71
Экономия при брони: -58,90 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,68
Экономия при брони: -63,37 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -57,90 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,67
Экономия при брони: -60,40 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,33
Экономия при брони: -41,75 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,72
Экономия при брони: -60,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
236,17
Экономия при брони: -47,59 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
248,83
Экономия при брони: -55,72 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,57
Экономия при брони: -73,62 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG