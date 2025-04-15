Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
256,00
Экономия при брони: -55,20 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,11
Экономия при брони: -63,73 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
281,99
Экономия при брони: -70,76 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
242,90
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,04
Экономия при брони: -49,66 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
231,52
Экономия при брони: -25,93 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
266,09
Экономия при брони: -60,27 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
227,90
Экономия при брони: -48,60 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
209,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
220,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
248,00
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
209,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
220,00
Экономия при брони: -31,00 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
248,00
Экономия при брони: -43,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Экономия при брони: -51,30 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
264,30
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,58
Экономия при брони: -8,78 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
241,89
Экономия при брони: -9,16 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
262,79
Экономия при брони: -9,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
230,60
Экономия при брони: -51,30 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
231,26
Экономия при брони: -51,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
246,00
Экономия при брони: -54,42 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
267,26
Экономия при брони: -64,44 грн
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,95
Экономия при брони: -46,51 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,29
Экономия при брони: -45,02 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
263,22
Экономия при брони: -59,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
238,93
Экономия при брони: -52,50 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
243,23
Экономия при брони: -49,68 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
276,78
Экономия при брони: -57,02 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
235,40 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дефлю™ сироп флакон 100 мл №1
Delta Medical Promotions AG
229,20
Экономия при брони: -42,77 грн
Дефлю™ таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
242,47
Экономия при брони: -48,92 грн
Дефлю™ порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
270,48
Экономия при брони: -50,72 грн