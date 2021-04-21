Аксотилин раствор для инъекций (Axotilin solution for injection) (325611) - инструкция по применению ATC-классификация
Аксотилин раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов мембран нейронов. Цитиколин улучшает функционирование таких мембранных механизмов, как ионные насосы и рецепторы, без регуляции которых невозможно нормальное проведение нервных импульсов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану нейронов цитиколин проявляет противоотечные эффекты, которые способствуют реабсорбции отека головного мозга.
Цитиколин ингибирует активацию некоторых фосфолипаз (А1, А2, С и D), уменьшая образование свободных радикалов, предотвращает разрушение мембранных систем и сохраняет антиоксидантные защитные системы, такие как глутатион.
Цитиколин сохраняет нейронный запас энергии, ингибирует апоптоз и стимулирует синтез ацетилхолина.
Цитиколин также оказывает профилактическое нейропротекторное действие при фокальной ишемии головного мозга.
Цитиколин достоверно повышает показатели функционального выздоровления у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, что совпадает с замедлением роста ишемического поражения головного мозга по данным нейровизуализации. У пациентов с черепно-мозговой травмой цитиколин ускоряет восстановление и уменьшает продолжительность и интенсивность посттравматического синдрома.
Цитиколин улучшает уровень внимания и сознания, способствует уменьшению выраженности амнезии, когнитивных и неврологических расстройств, связанных с ишемией головного мозга.
Фармакокинетика. После введения препарата наблюдается значительное повышение уровня холина в плазме крови. Препарат метаболизируется в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина.
После введения цитиколин широко распределяется в структурах головного мозга с быстрым включением фракции холина в структурные фосфолипиды и фракции цитидина в цитидиновые нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. В головном мозге цитиколин встраивается в клеточные, цитоплазматические и митохондриальные мембраны, интегрируясь в структуру фосфолипидной фракции.
Только незначительное количество дозы определяется в моче и кале (<3%). Около 12% выводится через СО2 выдыхаемого воздуха. Во время выведения препарата с мочой выделяют две фазы: первая фаза в течение 36 ч, в которой скорость выведения уменьшается быстро, и вторая фаза, в которой скорость выведения уменьшается гораздо медленнее. Такая же фазность наблюдается при выведении через дыхательные пути. Скорость выведения СО2 снижается быстро, примерно в течение 15 ч, затем снижается гораздо медленнее.
Показания Аксотилин раствор для инъекций
- инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения, а также осложнения и последствия нарушений мозгового кровообращения.
- Черепно-мозговая травма и ее неврологические последствия.
- Когнитивные нарушения и нарушения поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных церебральных расстройств.
Применение Аксотилин раствор для инъекций
рекомендованная доза для взрослых — 500–2000 мг/сут в зависимости от тяжести симптомов.
Препарат применять в/в или в/м. В/в препарат может быть назначен в виде медленной инъекции (в течение 3–5 мин, в зависимости от дозы) или в/в капельно (40–60 капель в минуту).
Максимальная суточная доза — 2000 мг.
Период лечения зависит от тяжести течения заболевания и устанавливается врачом индивидуально.
Пациентам пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Р-р для инъекций предназначен для разового применения. Препарат необходимо ввести сразу же после вскрытия ампулы. Неиспользованный р-р следует уничтожить.
Препарат совместим со всеми в/в изотоническими р-рами, а также с гипертоническими р-рами глюкозы.
При необходимости лечение продолжают препаратом в форме р-ра для приема внутрь.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.
Побочные эффекты
нервная система: выраженная головная боль, вертиго, галлюцинации.
Сердечно-сосудистая система: АГ, артериальная гипотензия, тахикардия.
Дыхательная система: одышка.
Пищеварительный тракт: тошнота, рвота, диарея.
Кожа и подкожная клетчатка: аллергические реакции, в том числе гиперемия, сыпь, экзантема, пурпура, крапивница, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.
Общие реакции: озноб, повышение температуры тела, повышенная потливость, изменения в месте введения.
Особые указания
при в/в применении Аксотилин, р-р для инъекций, следует вводить медленно (в течение 3–5 мин в зависимости от вводимой дозы).
В случае применения в/в капельно скорость вливания должна составлять 40–60 капель в минуту.
В тяжелых и острых случаях или при прогрессирующем изменении сознания возможно одновременное применение с кровоостанавливающими препаратами, препаратами, снижающими внутричерепное давление, и перфузионными р-рами.
При выраженном отеке головного мозга необходимо вводить одновременно препараты, снижающие внутричерепное давление, такие как маннитол, кортикостероиды.
При наличии внутричерепного кровоизлияния не следует превышать скорость в/в вливания (30 капель в минуту), следует избегать применения высоких доз (более 500 мг в одной дозе введения и более 1000 мг/сут), поскольку возможно усиление церебрального кровотока. В этом случае приемлемым является распределение суточной дозы на 2–3 введения.
Цитиколин не следует применять в качестве монотерапии, его следует сочетать с разными терапевтическими методами лечения, показанными для различных патологических состояний, при которых его необходимо вводить.
Применение в период беременности или кормления грудью. Достаточных данных о применении цитиколина у беременных нет. Данные о проникновении цитиколина в грудное молоко и его действие на плод неизвестны. В период беременности или кормления грудью лекарственное средство следует назначать только когда ожидаемая польза для матери превышает риск для плода или ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В индивидуальных случаях некоторые побочные реакции со стороны ЦНС могут влиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.
Дети. Опыт применения препарата у детей ограничен.
Взаимодействия
усиливает эффект леводопы.
Цитиколин можно применять одновременно с кровоостанавливающими, противоотечными препаратами и перфузионными р-рами.
Не следует применять препарат одновременно с препаратами, содержащими меклофеноксат.
Несовместимость. Не применять растворители, не указанные в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось. При случайной передозировке лекарственным средством следует провести симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.