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Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл кассета в пачке, №10 - Киев (407963) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
737,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (9), ампула (5)
751,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
728,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
737,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
717,10
Экономия: -150,16 грн
566,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), ампула (9)
859,33
Экономия: -130,10 грн
729,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), ампула (5)
711,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
681,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
1081,50
Экономия: -386,00 грн
695,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
737,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
737,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
951,30
Экономия: -204,35 грн
746,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: раствор для инъекций (8)
807,12
Экономия: -91,27 грн
715,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
681,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1), ампула (1)
851,10
Экономия: -119,59 грн
731,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (76)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
737,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: раствор для инъекций (7)
819,99
Экономия: -124,42 грн
695,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: ампула (9)
626,32 грн