Аксотилин раствор для инъекций (Axotilin solution for injection)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
937,70
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
918,05
Экономия при брони: -59,78 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
852,10
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
939,38
Экономия при брони: -39,59 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
824,31
Экономия при брони: -144,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
935,52
Экономия при брони: -32,25 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1000,26
Экономия при брони: -214,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1059,98
Экономия при брони: -199,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1003,39
Экономия при брони: -323,33 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
888,47
Экономия при брони: -149,34 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1028,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
1027,73
Экономия при брони: -288,39 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Аксотилин раствор для инъекций 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №10
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
907,99
Экономия при брони: -168,65 грн