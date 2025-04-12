Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")
Циннаризин "ОЗ" инструкция по применению
Состав
действующее вещество: cinnarizine; 1 таблетка содержит циннаризина 25 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при вестибулярных нарушениях. Код ATС N07C A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Циннаризин угнетает сокращение клеток гладкой мускулатуры сосудов путем блокирования кальциевых каналов. Помимо прямого кальциевого антагонизма, циннаризин снижает сократительное воздействие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, блокируя рецептор-управляемые кальциевые каналы. Блокада поступления кальция в клетки селективна в отношении тканей и приводит к уменьшению вазоконстрикции без влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Циннаризин может дополнительно улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. При его применении повышается клеточная резистентность к гипоксии.
Циннаризин угнетает стимуляцию вестибулярной системы, что приводит к супрессии нистагма и других вегетативных расстройств. С помощью циннаризина можно предотвратить или ослабить острые приступы головокружения.
Фармакокинетика.
Абсорбция
Максимальный уровень циннаризина в плазме крови достигается через 1–3 ч после перорального применения.
Распределение
Связывание с белками плазмы крови составляет 91%.
Метаболизм
Циннаризин метаболизируется преимущественно с участием CYP2D6.
Выведение
Период полувыведения циннаризина из плазмы крови составляет 4 — 24 часов. 1/3 этих метаболитов выделяется почками, 2/3 — через кишечник.
Показания
Нарушения мозгового кровообращения:
- симптоматическое лечение цереброваскулярных расстройств, включая головокружение, шум в ушах (тинитус), головные боли сосудистого происхождения, раздражительность, потеря памяти и неспособность сосредотачиваться;
- профилактика мигрени.
Нарушения периферического кровообращения:
- симптоматическое лечение периферических сосудистых расстройств, включая болезнь Рейно, акроцианоз, перемежающуюся хромоту, трофические нарушения, трофические и варикозные язвы, парестезию, ночные спазмы в конечностях, холодные конечности.
Нарушение равновесия:
- симптоматическое лечение лабиринтных расстройств, включая головокружение, шум в ушах, нистагм, тошноту и рвоту.
Болезнь движения:
- профилактика болезни движения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Алкоголь/депрессанты центральной нервной системы (ЦНС)/трициклические антидепрессанты: одновременное применение может усиливать седативное действие этих средств или циннаризина.
Диагностические процедуры: из-за своего антигистаминного эффекта циннаризин может маскировать положительные реакции на факторы реактивности кожи при проведении кожной пробы, поэтому его применение следует прекратить за 4 дня до ее проведения.
Особенности применения
Как и другие антигистаминные лекарственные средства, циннаризин может вызвать раздражение в эпигастральном участке; прием препарата после еды позволит снизить раздражение слизистой оболочки желудка.
Пациентам с болезнью Паркинсона циннаризин рекомендован только в том случае, если преимущества лечения превышают возможные риски ухудшения течения этой болезни.
Поскольку циннаризин может вызвать сонливость, особенно в начале лечения, следует воздерживаться от одновременного употребления алкоголя, депрессантов ЦНС или трициклических антидепрессантов.
Необходимо избегать применения циннаризина при порфирии.
Циннаризин с осторожностью применять пациентам с печеночной и/или почечной недостаточностью.
Лекарственное средство содержит лактозу. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Нарушение мозгового кровообращения
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки.
Нарушение периферического кровообращения
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 2–3 таблетки 3 раза в сутки. Рекомендуемая максимальная доза не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в сутки. Поскольку эффект при головокружении зависит от дозы, дозу следует постепенно повышать.
Нарушение равновесия
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки.
Болезнь движения
- взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 1 таблетка за 30 минут до поездки; прием можно повторять каждые 6 часов;
- дети в возрасте 5–12 лет: может быть рекомендована ½ дозы, которая назначается взрослым.
Способ применения
Для перорального применения. Следует отдавать предпочтение приему циннаризина после еды.
Дети
Лекарственное средство не применять детям в возрасте младше 5 лет.
Побочные реакции
Может наблюдаться сонливость и нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Обычно эти симптомы временные и исчезают при постепенном достижении оптимальной дозы. Изредка возникают такие симптомы, как головная боль, сухость во рту, увеличение массы тела, потоотделение или аллергические реакции. В очень редких случаях сообщалось о лишае Вильсона и волчаноподобных симптомах.
В медицинской литературе упоминается частный случай обтурационной желтухи. У пациентов пожилого возраста при длительном лечении наблюдались случаи усиления или появления экстрапирамидных симптомов, иногда в сочетании с депрессивными состояниями. В таких случаях применение этого средства следует прекратить.
Ниже приведены побочные реакции, которые наблюдались при применении циннаризина в клинических исследованиях и в постмаркетинговый период.
Частота определяется как: очень частые (≥ 1/10); частые (≥ 1/100 до < 1/10); нечастые (≥ 1/1000 до < 1/100); одиночные (≥ 1/10000 до < 1/1000); редкие (< 1/10000), частота неизвестна (не может быть оценена исходя из имеющихся данных).
Со стороны нервной системы: частые: сонливость; нечастые: гиперсомния, летаргия; частота неизвестна: экстрапирамидные расстройства, дискинезия, паркинсонизм, тремор.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: частые: тошнота, диспепсия; нечастые: дискомфорт в желудке, рвота, боли в верхней части живота.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна: холестатическая желтуха.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки: нечастые: гипергидроз, лишаеподобный кератоз, включая красный плоский лишай; частота неизвестна: подострая кожная красная волчанка.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: частота неизвестна: ригидность мышц.
Общие нарушения: нечастые: усталость.
Лабораторные показатели: частые: повышение массы тела.
Дополнительно сообщалось о случаях реакций гиперчувствительности, головных болей и ощущении сухости во рту.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №50 в блистере; №50, №10×5 в блистерах в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЭКС ГРУПП».
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».