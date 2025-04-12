Фармакодинамика.

Циннаризин угнетает сокращение клеток гладкой мускулатуры сосудов путем блокирования кальциевых каналов. Помимо прямого кальциевого антагонизма, циннаризин снижает сократительное воздействие вазоактивных веществ, таких как норэпинефрин и серотонин, блокируя рецептор-управляемые кальциевые каналы. Блокада поступления кальция в клетки селективна в отношении тканей и приводит к уменьшению вазоконстрикции без влияния на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Циннаризин может дополнительно улучшать недостаточную микроциркуляцию путем повышения эластичности мембраны эритроцитов и снижения вязкости крови. При его применении повышается клеточная резистентность к гипоксии.

Циннаризин угнетает стимуляцию вестибулярной системы, что приводит к супрессии нистагма и других вегетативных расстройств. С помощью циннаризина можно предотвратить или ослабить острые приступы головокружения.

Фармакокинетика.

Абсорбция

Максимальный уровень циннаризина в плазме крови достигается через 1–3 ч после перорального применения.

Распределение

Связывание с белками плазмы крови составляет 91%.

Метаболизм

Циннаризин метаболизируется преимущественно с участием CYP2D6.

Выведение

Период полувыведения циннаризина из плазмы крови составляет 4 — 24 часов. 1/3 этих метаболитов выделяется почками, 2/3 — через кишечник.