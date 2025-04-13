Киев
Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 128 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
46,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
45,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,86 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,25 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
44,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,03 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
44,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
4.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 36
4.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
4.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
44,53 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,54 грн
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