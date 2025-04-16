Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
12.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
13.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
20.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
20.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
29.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье