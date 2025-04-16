Киев
Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Кривой Рог (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 24 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,06 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
41,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
39,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 15-Б
12.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
12.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
44,83 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 66-Е
13.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,63 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 22
14.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
46,14 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Карбышева, 3-А
20.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
20.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
46,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
29.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
40,49 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное