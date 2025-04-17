Киев
Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Циннаризин "ОЗ" (Cinnarizinum "OZ")

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
42,84 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,21 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,45 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
39,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,49 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
41,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
39,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
44,00 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
36,63 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
33,69 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Циннаризин "ОЗ" таблетки 25 мг блистер №50
Корпорация Здоровье
43,58 грн
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