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Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab) (305359) - инструкция по применению Диетические добавки

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Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab)
Цена в городе Киев
от 135,30 грн
Без рецепта
30 шт от 135,30 грн
В наличии в 323 аптеках
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Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена