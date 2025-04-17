Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,20
Экономия при брони: -42,24 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,91
Экономия при брони: -48,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн