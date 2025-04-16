Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,52
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,85
Экономия при брони: -20,26 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
229,27
Экономия при брони: -20,68 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,04
Экономия при брони: -23,45 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,09
Экономия при брони: -24,74 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,21
Экономия при брони: -28,86 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,57
Экономия при брони: -24,22 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
229,59
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн