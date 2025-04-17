Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,24
Экономия при брони: -24,89 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,91
Экономия при брони: -29,56 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
230,34
Экономия при брони: -27,99 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Закрыто
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Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,55
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,99
Экономия при брони: -25,64 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,50
Экономия при брони: -30,15 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
224,55
Экономия при брони: -22,20 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
225,12
Экономия при брони: -22,77 грн