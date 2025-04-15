Виджайсар антидиаб (Vijaysar anidab)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,54
Экономия при брони: -40,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
231,76
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
232,61
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
226,55
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
225,68
Экономия при брони: -17,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
229,88
Экономия при брони: -38,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,48
Экономия при брони: -20,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
225,51
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
224,97
Экономия при брони: -21,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
210,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
224,46
Экономия при брони: -35,53 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
228,51
Экономия при брони: -19,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
230,06
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
ВИДЖАЙСАР АНТИДИАБ пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
227,31
Экономия при брони: -19,55 грн