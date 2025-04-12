Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря

Форслив (Forceliv)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Форслив
Форслив
Капсулы 380 мг №30
Технолог
от 796,50 грн
в 179 аптеках
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Форслив
Форслив
Капсулы №30
Нутримед, ООО
от 881,50 грн
в 48 аптеках
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Цены в Киев
от 796,50 грн
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Характеристики
Производитель
Технолог
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
380 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки