Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Форслив (Forceliv)
2 препарата
Найти все в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
Форслив
Капсулы 380 мг №30
Технолог
от
796,50
грн
в 179 аптеках
Найти в аптеках
Форслив
Капсулы №30
Нутримед, ООО
от
881,50
грн
в 48 аптеках
Найти в аптеках
Дозировка
380 мг
Производитель
Нутримед, ООО
Технолог
Цены в
Киев
от
796,50
грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
Технолог
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
380 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню