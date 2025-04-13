Киев (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
660,73
Экономия при брони: -76,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
990,47
Экономия при брони: -40,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1004,45
Экономия при брони: -55,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
993,89
Экономия при брони: -44,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
984,19
Экономия при брони: -34,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1000,24
Экономия при брони: -48,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
987,80
Экономия при брони: -38,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1012,54
Экономия при брони: -149,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
609,90
Экономия при брони: -21,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1013,40
Экономия при брони: -61,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1056,73
Экономия при брони: -190,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
988,94
Экономия при брони: -122,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
979,82
Экономия при брони: -116,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
982,67
Экономия при брони: -33,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Вокзальная, 2
2.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
2.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1014,05
Экономия при брони: -147,41 грн