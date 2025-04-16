Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -49,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1150,00
Экономия при брони: -115,00 грн
1035,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1040,00
Экономия при брони: -51,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
695,44
Экономия при брони: -36,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1032,07
Экономия при брони: -43,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
993,18
Экономия при брони: -130,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1084,67
Экономия при брони: -221,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1032,27
Экономия при брони: -169,24 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
609,90
Экономия при брони: -33,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
998,14
Экономия при брони: -134,78 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1150,00
Экономия при брони: -115,00 грн
1035,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1150,00
Экономия при брони: -115,00 грн
1035,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1150,00
Экономия при брони: -115,00 грн
1035,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1059,13
Экономия при брони: -43,08 грн
1016,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
723,73
Экономия при брони: -89,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
674,45
Экономия при брони: -39,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1005,01
Экономия при брони: -52,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
991,47
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1150,00
Экономия при брони: -115,00 грн
1035,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1097,02
Экономия при брони: -82,05 грн
1014,97 грн