Харьков (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
983,98
Экономия при брони: -33,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1013,88
Экономия при брони: -62,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1057,71
Экономия при брони: -61,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
997,86
Экономия при брони: -45,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1008,36
Экономия при брони: -57,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1058,56
Экономия при брони: -63,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1065,92
Экономия при брони: -69,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1028,24
Экономия при брони: -65,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1059,58
Экономия при брони: -35,93 грн
1023,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1018,74
Экономия при брони: -67,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1039,23
Экономия при брони: -43,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1015,22
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1046,50
Экономия при брони: -50,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1010,83
Экономия при брони: -60,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1068,37
Экономия при брони: -43,46 грн
1024,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1047,13
Экономия при брони: -44,32 грн
1002,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
997,12
Экономия при брони: -134,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1058,90
Экономия при брони: -195,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1048,49
Экономия при брони: -52,30 грн