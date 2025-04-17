Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -64,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -64,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1055,24
Экономия при брони: -211,44 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1004,64
Экономия при брони: -55,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -64,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
991,13
Экономия при брони: -131,22 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
338,31
Экономия при брони: -51,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
984,79
Экономия при брони: -32,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1021,48
Экономия при брони: -177,65 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1020,79
Экономия при брони: -32,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
988,61
Экономия при брони: -36,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
982,60
Экономия при брони: -138,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Форслив капсулы №30
Нутримед, ООО
914,40
Экономия при брони: -64,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1012,26
Экономия при брони: -60,38 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
1014,72
Экономия при брони: -170,91 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Форслив капсулы 380 мг №30
Технолог
996,27
Экономия при брони: -47,16 грн