Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)

ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Цены в Киев
от 74,40 грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Виво-Актив
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
4 шт.
Диетические добавки