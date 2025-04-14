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Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Харьков
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
218.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
65,34
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони:
-12,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
257.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
34,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
34,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-8,80 грн
71,20
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается через 14 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
656.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
27,00
Экономия при брони:
-0,81 грн
26,19
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается через 44 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
656.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
17,50
Экономия при брони:
-0,53 грн
16,98
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается через 44 мин
Ровно, ул. Шевченко, 18
713.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
36,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
762.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается через 44 мин
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
380.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
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