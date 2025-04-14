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Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
356.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
65,34
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони:
-12,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
34,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
371.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
34,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
435.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-8,80 грн
71,20
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
491.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
27,00
Экономия при брони:
-0,81 грн
26,19
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
491.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
17,50
Экономия при брони:
-0,53 грн
16,98
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
507.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
80,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
75,60
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
564.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
36,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
440.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
455.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
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