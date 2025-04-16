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Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Кривой Рог
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони:
-4,80 грн
79,20
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони:
-4,80 грн
79,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
124.1 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
65,34
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
92,00
Экономия при брони:
-12,80 грн
79,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони:
-4,80 грн
79,20
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
34,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони:
-8,00 грн
76,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
364.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
76,00
Экономия при брони:
-1,60 грн
74,40
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
526.6 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
27,00
Экономия при брони:
-0,81 грн
26,19
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
526.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
17,50
Экономия при брони:
-0,53 грн
16,98
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
596.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони:
-4,40 грн
79,60
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
599.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
36,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
333.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
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