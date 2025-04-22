Закваска Фит-йогурт (Leaven Fit-yogurt)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
84,00
Экономия при брони: -4,40 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
60,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Авк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
27,00
Экономия при брони: -0,81 грн
Свк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
17,50
Экономия при брони: -0,53 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 60
274.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
Авк фарм
Ровно, ул. Шевченко, 18
303.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека интернет цен
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
362.2 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
92,00
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив
88,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
30.0 км
ЗАКВАСКА БАКТЕРИАЛЬНАЯ СУХАЯ "FIT-ЙОГУРТ VIVO" 0.5 г №4
Виво-Актив