Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железыАльба® (Alba)

Альба® (Alba) (303570) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Альба<sup>&reg;</sup> (Alba)
Цена в городе Киев
от 201,90 грн
Без рецепта
60 шт от 201,90 грн 180 шт от 898,00 грн 30 шт от 184,68 грн
В наличии в 1082 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
12.1. Диетические добавки, поддерживающие функциональную активность щитовидной железы

Альба инструкция по применению

Характеристика

рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и сапонинов с целью нормализации объема и функционального состояния щитовидной железы.

Рекомендации по употреблению

употреблять детям старше 12 лет и взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки за 15 мин до еды, запивая питьевой водой. Минимальная продолжительность курса употребления — 2 мес. По назначению врача курс употребления может составлять ≥6 мес. При необходимости курс употребления можно повторить через 2–3 мес. Перед началом употребления рекомендована консультация врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов, период беременности и кормления грудью.

Условия хранения

в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Альба
Альба® капсулы, №60
от 201,90 грн
В наличии в 1082 аптеках
Цены в аптеках
Альба
Альба® капсулы, №60
от 201,90 грн
Забронировать
Забронировать