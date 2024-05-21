употреблять детям старше 12 лет и взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки за 15 мин до еды, запивая питьевой водой. Минимальная продолжительность курса употребления — 2 мес. По назначению врача курс употребления может составлять ≥6 мес. При необходимости курс употребления можно повторить через 2–3 мес. Перед началом употребления рекомендована консультация врача.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.