Альба® (Alba) (303570) - инструкция по применению Диетические добавки
Альба инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и сапонинов с целью нормализации объема и функционального состояния щитовидной железы.
Рекомендации по употреблению
употреблять детям старше 12 лет и взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки за 15 мин до еды, запивая питьевой водой. Минимальная продолжительность курса употребления — 2 мес. По назначению врача курс употребления может составлять ≥6 мес. При необходимости курс употребления можно повторить через 2–3 мес. Перед началом употребления рекомендована консультация врача.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.