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Альба® капсулы, №60 - Днепр (Днепропетровск) (166522) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
458,87
Экономия: -74,69 грн
384,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
417,90
Экономия: -33,72 грн
384,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
480,30
Экономия: -94,50 грн
385,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
418,26
Экономия: -39,50 грн
378,76 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
513,60
Экономия: -127,80 грн
385,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
426,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
423,99
Экономия: -42,09 грн
381,90 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
513,40
Экономия: -127,60 грн
385,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
551,90
Экономия: -166,10 грн
385,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), капсулы (4)
429,73
Экономия: -53,73 грн
376,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
543,00
Экономия: -157,20 грн
385,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
361,25 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
415,06
Экономия: -63,08 грн
351,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
480,29
Экономия: -87,44 грн
392,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
401,99
Экономия: -20,09 грн
381,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
457,40
Экономия: -96,61 грн
360,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
374,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
480,10
Экономия: -94,30 грн
385,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3), капсулы (5)
461,27
Экономия: -88,00 грн
373,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
417,03
Экономия: -44,13 грн
372,90 грн