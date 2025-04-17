Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
521,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
549,01
Экономия при брони: -16,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
520,80
Экономия при брони: -68,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
520,60
Экономия при брони: -68,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
530,82
Экономия при брони: -96,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
428,08
Экономия при брони: -51,23 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
526,09
Экономия при брони: -80,61 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
520,70
Экономия при брони: -68,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
516,97
Экономия при брони: -86,33 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
347,37
Экономия при брони: -45,62 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
519,02
Экономия при брони: -79,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
530,02
Экономия при брони: -90,59 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма