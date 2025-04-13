Киев (адрес не указан)
Доступно в 836 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Альба® капсулы №180
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Альба® капсулы №180
Омнифарма
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
601,00
Экономия при брони: -132,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
513,60
Экономия при брони: -40,40 грн
Альба® капсулы №180
Омнифарма
984,00
Экономия при брони: -0,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
518,67
Экономия при брони: -64,59 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Альба® капсулы №180
Омнифарма
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
525,99
Экономия при брони: -73,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
520,90
Экономия при брони: -47,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Альба® капсулы №180
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма