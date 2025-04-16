Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
517,90
Экономия при брони: -16,84 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
520,90
Экономия при брони: -65,70 грн
Альба® капсулы №180
Омнифарма
984,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
87,96
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Альба® капсулы №180
Омнифарма
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
521,00
Экономия при брони: -65,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
525,64
Экономия при брони: -82,56 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
531,57
Экономия при брони: -88,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
519,70
Экономия при брони: -64,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
514,40
Экономия при брони: -59,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
433,83
Экономия при брони: -54,64 грн
Альба® капсулы №180
Омнифарма
984,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
529,57
Экономия при брони: -92,69 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
525,69
Экономия при брони: -74,29 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Альба® капсулы №60
Омнифарма
517,07
Экономия при брони: -65,67 грн