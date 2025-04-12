Фармакодинамика.

Гексетидин является противомикробным средством широкого спектра действия. Это средство является эффективным как in vivo, так и in vitro против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.

Фармакокинетика.

Специфические фармакокинетические исследования применения раствора человеку не проводились.

При применении препарата могут определяться зубной налет и остаточные количества гексетидина на слизистых оболочках. Исследование с использованием меченого гексетидина показали, что гексетидин может определяться на тканях ротовой полости от 8 до 10 часов после однократного применения, а в некоторых случаях проявляться на тканях ротовой полости через 65 часов после лечения.

Исследование абсорбции после местного применения гексетидина человеку не проводились.

Специфические исследования гексетидина при участии пациентов с нарушениями функции печени и/или почек и пациентов пожилого возраста не проводились.