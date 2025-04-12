Гексэтидин

Стомолик (Stomolik)

Стомолик раствор для ротовой полости 0,1 % банка 125 мл №1
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Характеристики
Производитель
Технолог
Форма выпуска
Раствор для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,1 %
Объем
125 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/14810/01/01 от 21.09.2020
Международное название

Стомолик инструкция по применению

Состав

действующее вещество: гексетидин;

1 мл раствора содержит 1 мг гексетидина;

вспомогательные вещества: этанол 96%; полисорбат 60; сахарин натрия; кислота лимонная, моногидрат; ментол (левоментол); масло эвкалиптовое; кальция-натрия эдетат; натрия гидроксид; кармоизин (Е 122); вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, красная жидкость с мятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические средства для местного применения.

Код АТХ А01А В12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Гексетидин является противомикробным средством широкого спектра действия. Это средство является эффективным как in vivo, так и in vitro против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дрожжей (Candida albicans) и грибов.

Фармакокинетика.

Специфические фармакокинетические исследования применения раствора человеку не проводились.

При применении препарата могут определяться зубной налет и остаточные количества гексетидина на слизистых оболочках. Исследование с использованием меченого гексетидина показали, что гексетидин может определяться на тканях ротовой полости от 8 до 10 часов после однократного применения, а в некоторых случаях проявляться на тканях ротовой полости через 65 часов после лечения.

Исследование абсорбции после местного применения гексетидина человеку не проводились.

Специфические исследования гексетидина при участии пациентов с нарушениями функции печени и/или почек и пациентов пожилого возраста не проводились.

Показания

Инфекции ротовой полости, включая кандидоз; в качестве вспомогательного средства для профилактики и лечения гингивита; при лечении боли в горле и рецидивирующих афтозных язв; для устранения неприятного запаха изо рта; до и после проведения хирургических операций в стоматологии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гексетидину, кармоизину (Е 122), маслу эвкалиптовому, левоментолу или к любому другому компоненту препарата; детский возраст до 6 лет; атрофический фарингит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Может взаимодействовать с другими антисептическими лекарственными средствами. Гексетидин может инактивироваться щелочными растворами.

Особенности применения

Применять с осторожностью пациентам с эпилепсией. Препарат может уменьшать эпилептический порог и вызвать судороги у детей. Осторожно применять пациентам с аллергическими реакциями, включая астму, особенно пациентам с аллергией к ацетилсалициловой кислоте; пациентам с заболеванием печени (в связи с наличием в составе препарата этанола).

Есть риск возникновения ларингоспазма у детей из-за наличия левоментола.

При усилении воспаления лечения следует прекратить.

Способ применения и дозы

Стомолик является средством для местного применения в полости рта.

Промывать рот или полоскать горло неразбавленным раствором в количестве 1 ст. ложка (примерно 15 мл) в течение ½ минуты дважды или трижды в сутки после приема пищи.

Препарат не следует глотать.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от степени тяжести и особенностей течения заболевания.

Если симптомы заболевания не исчезают и/или сопровождаются повышенной температурой, следует обратиться к врачу.

Не применять для лечения длительных симптомов.

Дети

Стомолик не применяют детям в возрасте до 6 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, ларингоспазм, бронхоспазм.

Со стороны нервной системы: агевзия, дисгевзия, изменение вкусовых ощущений в течение 48 часов (ощущение «сладкого» может дважды меняться на ощущение «горького»).

Со стороны дыхательной системы: кашель, одышка.

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, дисфагия, увеличение слюнных желез, боль при глотании. При случайном проглатывании препарата могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, прежде всего тошнота и рвота.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергический контактный дерматит.

Общие нарушения и состояния в месте применения: местные реакции — обратимое изменение цвета зубов и языка; чувствительность слизистой оболочки, а именно — жжение, чувство онемения; раздражение (болезненность, ощущение жара, зуд) языка и/или слизистой оболочки ротовой полости; снижение чувствительности; парестезия слизистой оболочки; воспаление; пузырьки; возникновение язв на слизистой оболочке.

Препарат содержит кармоизин (Е 122), поэтому может вызывать аллергические реакции, включая бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией к ацетилсалициловой кислоте.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 125 мл в банке; по 1 банке в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Технолог».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.