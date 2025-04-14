Харьков (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог