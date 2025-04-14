Одесса (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
137,52
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
136,91
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
118,03
Экономия при брони: -6,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
138,28
Экономия при брони: -6,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
117,48
Экономия при брони: -6,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
112,50
Экономия при брони: -13,87 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
128,60
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
138,59
Экономия при брони: -7,44 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
114,66
Экономия при брони: -16,03 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
116,98
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн