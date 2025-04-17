Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
139,08
Экономия при брони: -7,43 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
135,50
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
116,84
Экономия при брони: -4,13 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
133,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Стомолик раствор для ротовой полости 0.1 % банка 125 мл №1
Технолог
135,08
Экономия при брони: -3,97 грн