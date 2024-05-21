Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовВиусид Виусид (277196) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 845,00 грн Без рецепта 21 шт от 845,00 грн 90 шт от 3045,00 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Catalysis Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 21 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов