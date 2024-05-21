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Виусид (277196) - инструкция по применению Диетические добавки

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Виусид
Цена в городе Киев
от 845,00 грн
Без рецепта
21 шт от 845,00 грн 90 шт от 3045,00 грн
В наличии в 8 аптеках
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Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
21 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов