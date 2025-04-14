Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
4934,44
Экономия при брони: -322,60 грн
4611,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8654,31
Экономия при брони: -424,32 грн
8229,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7965,93
Экономия при брони: -530,56 грн
7435,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8951,53
Экономия при брони: -533,83 грн
8417,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5369,36
Экономия при брони: -0,52 грн
5368,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8846,05
Экономия при брони: -374,62 грн
8471,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
800,00
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
1209,22
Экономия при брони: -76,39 грн
1132,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7912,51
Экономия при брони: -430,85 грн
7481,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Соборности Украины, 238-Д
9.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
6426,37
Экономия при брони: -383,23 грн
6043,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
3225,49
Экономия при брони: -204,34 грн
3021,15 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
1.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis