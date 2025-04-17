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Виусид
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 5
115.9 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
2060,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Экономия при брони:
-207,00 грн
6813,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Экономия при брони:
-207,00 грн
6813,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
126.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
9067,13
Экономия при брони:
-568,83 грн
8498,30
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Константиновская, 71
126.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8863,54
Экономия при брони:
-445,84 грн
8417,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
4807,20
Экономия при брони:
-0,47 грн
4806,74
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
128.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5520,72
Экономия при брони:
-0,54 грн
5520,18
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
128.4 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8978,30
Экономия при брони:
-480,00 грн
8498,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
128.7 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
2810,81
Экономия при брони:
-0,27 грн
2810,54
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
128.7 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
129.8 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5765,76
Экономия при брони:
-0,56 грн
5765,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони:
-0,70 грн
7206,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони:
-73,50 грн
1921,50
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1045,38
Экономия при брони:
-38,51 грн
1006,87
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
130.8 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8964,63
Экономия при брони:
-466,33 грн
8498,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березань, ул. Привокзальная, 1-А
130.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
2162,16
Экономия при брони:
-0,21 грн
2161,95
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
131.1 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
3937,58
Экономия при брони:
-160,93 грн
3776,64
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5102,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони:
-0,70 грн
7206,50
грн
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