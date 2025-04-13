Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5765,76
Экономия при брони: -0,56 грн
5765,20 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8970,98
Экономия при брони: -553,28 грн
8417,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8936,45
Экономия при брони: -438,15 грн
8498,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
4014,63
Экономия при брони: -237,99 грн
3776,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
9044,92
Экономия при брони: -546,62 грн
8498,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5924,32
Экономия при брони: -0,58 грн
5923,74 грн
Подорожник
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
2810,81
Экономия при брони: -0,27 грн
2810,54 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5102,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Экономия при брони: -207,00 грн
6813,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8890,33
Экономия при брони: -392,03 грн
8498,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7020,00
Экономия при брони: -207,00 грн
6813,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
8.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -54,60 грн
1940,40 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
10.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
4807,20
Экономия при брони: -0,47 грн
4806,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7469,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
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Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 5
15.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
2106,50 грн