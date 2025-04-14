Одесса (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
2125,00 грн
В городах рядом
Жемчужина
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
11.8 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
4255,02 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 38
255.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
5607,20
Экономия при брони: -0,54 грн
5606,66 грн
Аптека бам
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 3
318.6 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -37,80 грн
1957,20 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7207,20
Экономия при брони: -0,70 грн
7206,50 грн
Аптека низких цен
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
352.0 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8920,82
Экономия при брони: -517,70 грн
8403,12 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -54,60 грн
1940,40 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -54,60 грн
1940,40 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -54,60 грн
1940,40 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Виусид порошок саше 4 г №21
Catalysis
1995,00
Экономия при брони: -73,50 грн
1921,50 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Мониторная, 2
386.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
7534,50 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
387.1 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
9115,81
Экономия при брони: -617,51 грн
8498,30 грн
Не болей
Днепр, ул. Инженерная, 1
388.5 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8397,15
Экономия при брони: -560,02 грн
7837,13 грн
Аптека низких цен
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
389.2 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8575,50
Экономия при брони: -455,37 грн
8120,13 грн
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
389.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8651,16
Экономия при брони: -342,37 грн
8308,79 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Независимости, 27
389.9 км
Виусид порошок саше 4 г №90
Catalysis
8349,88
Экономия при брони: -512,75 грн
7837,13 грн