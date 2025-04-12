перед назначением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки. Если барабанная перепонка перфорированная, введение препарата может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, что повлечет побочные реакции в этих тканях.

Следует учитывать, что препарат может влиять на результат антидопингового теста.

Применение в период беременности и кормления грудью. При необходимости препарат Флотто можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

Дети. Нет данных по безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 1 мес.

Применяют у детей в возрасте от 1 мес по назначению врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.