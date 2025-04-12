Флотто (Flotto)
Флотто инструкция по применению
Состав
Феназон - 45,5 мг/мл
Лидокаина гидрохлорид - 11,4 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Комбинированный препарат для местного применения в отологии с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, обусловленный синергизмом действия его компонентов. Феназон — производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами. Лидокаин — местный анестетик амидной группы.
Фармакокинетика. Системное всасывание активных компонентов не предполагается (при отсутствии повреждений барабанной перепонки). Действие препарата (снижение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается через 5 мин после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 мин.
Показания Флотто
местное симптоматическое лечение и обезболивание при заболеваниях среднего уха с интактной барабанной перепонкой, таких как:
- застойный средний отит в острый период;
- отечный вирусный отит (послегриппозный);
- баротравматический отит.
Лекарственное средство предназначено для применения у взрослых и детей в возрасте старше 1 мес.
Применение Флотто
взрослым и детям в возрасте старше 1 мес закапывать в наружный слуховой проход 2–3 раза в сутки по 4 капли. Курс лечения не должен превышать 10 дней. Если улучшения не происходит, следует пересмотреть лечение.
Для того чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным р-ром, следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Флакон необходимо закрывать после каждого использования.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата или амидным местноанестезирующим лекарственным средствам. Инфекционное или травматическое повреждение (перфорация) барабанной перепонки.
Побочные эффекты
побочные реакции, о которых сообщалось, приведены в соответствии с классами систем органов.
Со стороны органа слуха и равновесия: местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемию наружного слухового прохода, зуд, кожные высыпания.
Особые указания
перед назначением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки. Если барабанная перепонка перфорированная, введение препарата может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, что повлечет побочные реакции в этих тканях.
Следует учитывать, что препарат может влиять на результат антидопингового теста.
Применение в период беременности и кормления грудью. При необходимости препарат Флотто можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.
Дети. Нет данных по безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 1 мес.
Применяют у детей в возрасте от 1 мес по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
нет данных.
Передозировка
при применении препарата в рекомендованных дозах передозировка маловероятна.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.