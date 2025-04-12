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Флотто (Flotto)

Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Цены в Киев
от 137,00 грн
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Характеристики
Производитель
Delta Medical Promotions AG
Форма выпуска
Капли ушные
Условия продажи
Без рецепта
Объем
15 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/15844/01/01 от 15.09.2021

Флотто инструкция по применению

Состав

Феназон - 45,5 мг/мл

Лидокаина гидрохлорид - 11,4 мг/мл

Фармакологические свойства

фармакодинамика. Комбинированный препарат для местного применения в отологии с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, обусловленный синергизмом действия его компонентов. Феназон — производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами. Лидокаин — местный анестетик амидной группы.
Фармакокинетика. Системное всасывание активных компонентов не предполагается (при отсутствии повреждений барабанной перепонки). Действие препарата (снижение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается через 5 мин после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 мин.

Показания Флотто

местное симптоматическое лечение и обезболивание при заболеваниях среднего уха с интактной барабанной перепонкой, таких как:

  • застойный средний отит в острый период;
  • отечный вирусный отит (послегриппозный);
  • баротравматический отит.

Лекарственное средство предназначено для применения у взрослых и детей в возрасте старше 1 мес.

Применение Флотто

взрослым и детям в возрасте старше 1 мес закапывать в наружный слуховой проход 2–3 раза в сутки по 4 капли. Курс лечения не должен превышать 10 дней. Если улучшения не происходит, следует пересмотреть лечение.
Для того чтобы предотвратить неприятные ощущения в результате контакта кожи слухового прохода с холодным р-ром, следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Флакон необходимо закрывать после каждого использования.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата или амидным местноанестезирующим лекарственным средствам. Инфекционное или травматическое повреждение (перфорация) барабанной перепонки.

Побочные эффекты

побочные реакции, о которых сообщалось, приведены в соответствии с классами систем органов.
Со стороны органа слуха и равновесия: местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемию наружного слухового прохода, зуд, кожные высыпания.

Особые указания

перед назначением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки. Если барабанная перепонка перфорированная, введение препарата может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, что повлечет побочные реакции в этих тканях.
Следует учитывать, что препарат может влиять на результат антидопингового теста.
Применение в период беременности и кормления грудью. При необходимости препарат Флотто можно применять в период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.
Дети. Нет данных по безопасности и эффективности применения препарата у детей в возрасте до 1 мес.
Применяют у детей в возрасте от 1 мес по назначению врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.

Взаимодействия

нет данных.

Передозировка

при применении препарата в рекомендованных дозах передозировка маловероятна.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.