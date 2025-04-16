Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
194,32
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
166,66
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
198,43
Экономия при брони: -18,74 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,67
Экономия при брони: -33,17 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Экономия при брони: -55,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
187,16
Экономия при брони: -25,21 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
167,68
Экономия при брони: -8,83 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,20
Экономия при брони: -18,13 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
166,96
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,03
Экономия при брони: -37,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,08
Экономия при брони: -13,69 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
186,95
Экономия при брони: -27,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,47
Экономия при брони: -19,52 грн