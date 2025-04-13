Киев (адрес не указан)
Доступно в 686 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
182,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
182,00
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Экономия при брони: -47,49 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
194,17
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
199,77
Экономия при брони: -34,52 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Экономия при брони: -43,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
196,95
Экономия при брони: -32,20 грн