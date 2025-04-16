Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
200,58
Экономия при брони: -36,66 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
193,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
185,60
Экономия при брони: -8,92 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
196,93
Экономия при брони: -18,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
198,11
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,81
Экономия при брони: -20,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Экономия при брони: -52,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
201,03
Экономия при брони: -23,96 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,78
Экономия при брони: -18,61 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
221,20
Экономия при брони: -52,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
198,17
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
187,03
Экономия при брони: -10,25 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
193,00
Экономия при брони: -33,00 грн