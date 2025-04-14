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Флотто (Flotto)

Флотто (Flotto)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 249 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
171,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
198,02
Экономия при брони: -19,03 грн
178,99 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
201,60 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
204,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,22
Экономия при брони: -8,81 грн
186,41 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
196,37
Экономия при брони: -14,55 грн
181,82 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
202,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,05
Экономия при брони: -24,12 грн
170,93 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
181,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,08
Экономия при брони: -13,26 грн
183,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
199,75
Экономия при брони: -17,93 грн
181,82 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
195,39
Экономия при брони: -11,88 грн
183,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
197,19
Экономия при брони: -10,13 грн
187,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Флотто капли ушные флакон-капельница 15 мл №1
Delta Medical Promotions AG
188,00 грн
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