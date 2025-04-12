Фенкарол принимают внутрь сразу после еды.

Таблетки 10 мг. Детям в возрасте 3–7 лет — по 10 мг 2 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 20 мг); детям в возрасте 7–12 лет — по 10 мг 2–3 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 50 мг), детям старше 12 лет — 25 мг 2–3 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 100 мг).

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет целесообразно применять препарат в другой лекарственной форме (Фенкарол, таблетки по 25 мг)

Продолжительность курса лечения — 10–15 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

В случае пропуска приема препарата принять пропущенную дозу следует как можно быстрее. Если до очередного приема осталось несколько часов, принимать необходимо только следующую дозу. Двойную дозу препарата принимать не следует. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.

Дети. Применять препарат у детей в возрасте от 3 лет.

Таблетки 25 мг. Однократная доза для взрослых — по 25–50 мг 2–4 раза в сутки. При поллинозах суточная доза <75 мг неэффективна. Максимальная суточная доза составляет 200 мг. Продолжительность курса лечения — 10–20 дней.

Детям в возрасте старше 12 лет — по 25 мг 2–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — 10–15 дней.

При необходимости курс лечения повторяют.

Если вовремя не принята очередная доза, следует продолжать курс лечения, применяя ранее назначенные дозы. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 12 лет.

У детей в возрасте до 12 лет рекомендуется применять препарат в другой дозировке (Фенкарол, таблетки 10 мг).

Таблетки 50 мг. Взрослым — по 50 мг 3–4 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 200 мг. Продолжительность курса лечения составляет 10–15 дней. При необходимости курс лечения повторить.

Если вовремя не была принята очередная доза, следует продолжать курс лечения, применяя ранее назначенные дозы. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.

Дети. Не применять у детей-за высокого содержания действующего вещества.