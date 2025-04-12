Фенкарол® (Phencarolum®)
Фенкарол инструкция по применению
Состав
Хифенадина гидрохлорид - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хифенадин является производным хинуклидилкарбинола, который уменьшает влияние гистамина на органы и системы. Хифенадин является конкурентным блокатором Н1-рецепторов. Кроме этого, он активирует энзим диаминоксидазу, который расщепляет около 30% эндогенного гистамина. Этим объясняется эффективность хифенадина у больных, нечувствительных к другим антигистаминным средствам. Хифенадин плохо проникает через ГЭБ и мало влияет на процессы дезаминирования серотонина в головном мозгу, слабо влияет на активность МАО. Антигистаминные свойства хифенадина связаны с наличием циклического ядра хинуклидина в структуре и расстоянием между группой дифенилкарбинола и атомом азота. По антигистаминной активности и длительности действия хифенадин превосходит димедрол. Снижает токсическое действие гистамина, в частности устраняет или ослабляет его бронхоконстрикторный эффект и спазматическое влияние на гладкие мышцы кишечника, оказывает умеренное противосеротониновое и слабое холинолитическое действие, явно выраженные противозудные и десенсибилизирующие свойства. Хифенадин уменьшает выраженность гипотензивного действия гистамина и его влияния на проницаемость капилляров, не влияет непосредственно на сердечную деятельность и АД, не оказывает защитного действия при аконитовых аритмиях.
Хифенадин не оказывает угнетающего действия на ЦНС, но при индивидуальной повышенной чувствительности возможен слабый седативный эффект. Препарат обладает низкой липофильностью, поэтому его содержание в тканях мозга низкое (<0,05%), чем объясняется отсутствие угнетающего влияния на ЦНС.
Фармакокинетика. Хифенадин быстро всасывается в пищеварительном тракте и через 30 мин препарат определяют в тканях организма. Cmax в плазме крови достигается за 1 ч. Метаболиты и неизмененная часть хифенадина в основном выводятся с мочой, желчью и выделяются легкими в течение 48 ч. Фенкарол метаболизируется в печени.
Показания Фенкарол
поллинозы, пищевая и лекарственная аллергия, другие аллергические заболевания, острая и хроническая крапивница, отек (ангионевротический) Квинке, сенная лихорадка, аллергическая ринопатия, дерматозы (экзема, псориаз, нейродермит, кожный зуд), а также инфекционно-аллергические реакции с бронхоспастическим компонентом.
Применение Фенкарол
Фенкарол принимают внутрь сразу после еды.
Таблетки 10 мг. Детям в возрасте 3–7 лет — по 10 мг 2 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 20 мг); детям в возрасте 7–12 лет — по 10 мг 2–3 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 50 мг), детям старше 12 лет — 25 мг 2–3 раза в сутки (суточная доза не должна превышать 100 мг).
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет целесообразно применять препарат в другой лекарственной форме (Фенкарол, таблетки по 25 мг)
Продолжительность курса лечения — 10–15 дней. При необходимости курс лечения повторяют.
В случае пропуска приема препарата принять пропущенную дозу следует как можно быстрее. Если до очередного приема осталось несколько часов, принимать необходимо только следующую дозу. Двойную дозу препарата принимать не следует. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.
Дети. Применять препарат у детей в возрасте от 3 лет.
Таблетки 25 мг. Однократная доза для взрослых — по 25–50 мг 2–4 раза в сутки. При поллинозах суточная доза <75 мг неэффективна. Максимальная суточная доза составляет 200 мг. Продолжительность курса лечения — 10–20 дней.
Детям в возрасте старше 12 лет — по 25 мг 2–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — 10–15 дней.
При необходимости курс лечения повторяют.
Если вовремя не принята очередная доза, следует продолжать курс лечения, применяя ранее назначенные дозы. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 12 лет.
У детей в возрасте до 12 лет рекомендуется применять препарат в другой дозировке (Фенкарол, таблетки 10 мг).
Таблетки 50 мг. Взрослым — по 50 мг 3–4 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 200 мг. Продолжительность курса лечения составляет 10–15 дней. При необходимости курс лечения повторить.
Если вовремя не была принята очередная доза, следует продолжать курс лечения, применяя ранее назначенные дозы. В случае необходимости следует проконсультироваться с врачом.
Дети. Не применять у детей-за высокого содержания действующего вещества.
Противопоказания
повышенная чувствительность к хифенадину или вспомогательным веществам препарата.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головокружение, головная боль.
Иногда возможен слабый седативный эффект, который проявляется в виде слабости, сонливости, замедления ответных реакций организма.
Со стороны ЖКТ: сухость слизистых оболочек полости рта, диспептические явления (тошнота, рвота, горечь во рту), которые обычно проходят при снижении дозы или отмене препарата.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: чихание, затрудненное дыхание.
Со стороны психики: беспокойство.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: протеинурия, интерстициальный нефрит.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: боль в суставах.
Со стороны органа зрения: слезотечение.
У лиц с заболеваниями ЖКТ возможность побочных эффектов увеличивается.
При проявлении каких-либо побочных эффектов, следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, печени и/или почек.
Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом.
Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы, не следует принимать препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано назначать препарат в I триместр беременности. Не рекомендуется его применение во II и III триместр беременности. Нет данных о проникновении препарата в грудное молоко, поэтому применение препарата Фенкарол в период кормления грудью противопоказано.
Дети. Таблетки 10 мг применяют у детей с 3-летнего возраста, таблетки 25 мг — с 12 лет, таблетки 50 мг — опыт применения у детей отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не следует управлять транспортными средствами, пользоваться сложной техникой или выполнять другие потенциально опасные виды деятельности, пока не будет установлена индивидуальная чувствительность пациента к применению препарата (путем непродолжительного назначения), поскольку препарат может оказать седативное действие.
Взаимодействия
Фенкарол не усиливает угнетающего действия алкоголя и снотворных средств на ЦНС. Фенкарол обладает слабыми М-холиноблокирующими свойствами, поэтому за счет снижения моторики ЖКТ способен усиливать всасывание медленно абсорбирующихся лекарственных средств (например антикоагулянтов непрямого действия кумаринового ряда).
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось. Суточная доза до 300 мг/сут не вызывает серьезных клинически выраженных побочных эффектов. В высокой дозе может вызывать сухость слизистой оболочки, головную боль, боль в эпигастральной области, рвоту и другие диспептические явления. Специфического антидота нет. При необходимости проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.