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Фенкарол® (Phencarolum®)

Фенкарол® (Phencarolum®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
251,00
Экономия при брони: -33,80 грн
217,20 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
245,39
Экономия при брони: -29,10 грн
216,29 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
358,48
Экономия при брони: -40,87 грн
317,61 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
621,07
Экономия при брони: -38,94 грн
582,13 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
338,00
Экономия при брони: -59,00 грн
279,00 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
241,03
Экономия при брони: -11,59 грн
229,44 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
187,32
Экономия при брони: -9,01 грн
178,32 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
674,42
Экономия при брони: -35,38 грн
639,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
213,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
299,54 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
622,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
219,17
Экономия при брони: -9,94 грн
209,23 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
339,39
Экономия при брони: -21,67 грн
317,72 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
336,25
Экономия при брони: -17,75 грн
318,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
134,13
Экономия при брони: -6,85 грн
127,28 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
708,15
Экономия при брони: -54,86 грн
653,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
267,69
Экономия при брони: -13,28 грн
254,41 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
372,48
Экономия при брони: -27,27 грн
345,21 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
707,08
Экономия при брони: -67,76 грн
639,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
354,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
263,11
Экономия при брони: -17,05 грн
246,06 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
166,81
Экономия при брони: -18,11 грн
148,69 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
665,10
Экономия при брони: -50,58 грн
614,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
318,42 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
595,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
211,52
Экономия при брони: -8,41 грн
203,11 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
351,99
Экономия при брони: -30,39 грн
321,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
699,82
Экономия при брони: -85,52 грн
614,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
381,20
Экономия при брони: -53,90 грн
327,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
328,70
Экономия при брони: -20,75 грн
307,95 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
204,90 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
316,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
268,24
Экономия при брони: -13,77 грн
254,47 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
373,15
Экономия при брони: -27,94 грн
345,21 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
678,84
Экономия при брони: -64,54 грн
614,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
264,68
Экономия при брони: -10,84 грн
253,84 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
356,60
Экономия при брони: -34,27 грн
322,33 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
754,84
Экономия при брони: -30,91 грн
723,93 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
381,20
Экономия при брони: -53,90 грн
327,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
217,95
Экономия при брони: -14,36 грн
203,59 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
361,84
Экономия при брони: -33,37 грн
328,47 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
766,17
Экономия при брони: -42,00 грн
724,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
187,59 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
299,54 грн
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