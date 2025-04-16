Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
251,00
Экономия при брони: -33,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
245,39
Экономия при брони: -29,10 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
358,48
Экономия при брони: -40,87 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
621,07
Экономия при брони: -38,94 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
338,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
241,03
Экономия при брони: -11,59 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
187,32
Экономия при брони: -9,01 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
674,42
Экономия при брони: -35,38 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
219,17
Экономия при брони: -9,94 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
339,39
Экономия при брони: -21,67 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
336,25
Экономия при брони: -17,75 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
134,13
Экономия при брони: -6,85 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
708,15
Экономия при брони: -54,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
267,69
Экономия при брони: -13,28 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
372,48
Экономия при брони: -27,27 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
707,08
Экономия при брони: -67,76 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
263,11
Экономия при брони: -17,05 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
166,81
Экономия при брони: -18,11 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
665,10
Экономия при брони: -50,58 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
211,52
Экономия при брони: -8,41 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
351,99
Экономия при брони: -30,39 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
699,82
Экономия при брони: -85,52 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
381,20
Экономия при брони: -53,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
328,70
Экономия при брони: -20,75 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
268,24
Экономия при брони: -13,77 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
373,15
Экономия при брони: -27,94 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
678,84
Экономия при брони: -64,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
264,68
Экономия при брони: -10,84 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
356,60
Экономия при брони: -34,27 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
754,84
Экономия при брони: -30,91 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
381,20
Экономия при брони: -53,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
217,95
Экономия при брони: -14,36 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
361,84
Экономия при брони: -33,37 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
766,17
Экономия при брони: -42,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм