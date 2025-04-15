Днепр (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
227,11
Экономия при брони: -14,30 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
377,79
Экономия при брони: -23,98 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
684,96
Экономия при брони: -43,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
173,01
Экономия при брони: -11,27 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
253,66
Экономия при брони: -16,04 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
395,40
Экономия при брони: -25,00 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
259,40
Экономия при брони: -42,30 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
378,00
Экономия при брони: -47,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
763,80
Экономия при брони: -147,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
724,10
Экономия при брони: -108,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
238,03
Экономия при брони: -10,19 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
369,58
Экономия при брони: -35,45 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
723,48
Экономия при брони: -30,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
409,29
Экономия при брони: -24,98 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
381,20
Экономия при брони: -50,80 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
234,06
Экономия при брони: -9,16 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
370,78
Экономия при брони: -14,63 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
695,99
Экономия при брони: -55,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
701,45
Экономия при брони: -36,57 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
356,69
Экономия при брони: -17,92 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
762,25
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
132,13
Экономия при брони: -4,99 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
174,59
Экономия при брони: -7,16 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
752,45
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
269,06
Экономия при брони: -14,32 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
354,88
Экономия при брони: -32,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
235,55
Экономия при брони: -7,71 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
167,36
Экономия при брони: -5,50 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
748,79
Экономия при брони: -23,99 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
231,99
Экономия при брони: -11,22 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
380,39
Экономия при брони: -18,39 грн