ХИФЕНАДИН (QUIFENADINUM) Действующее вещество
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острая и хроническая крапивница, ангионевротический отек, сенная лихорадка, аллергический ринит, дерматоз (экзема, нейродермит, кожный зуд и др.), аллергические реакции, связанные с применением лекарственных препаратов, пищевых продуктов и др.
внутрь после еды. Доза для взрослых — 0,025–0,05 г 3–4 раза в сутки. Длительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания; в среднем она составляет 10 –20 дней. При необходимости проводят повторные курсы. Детям назначают в следующих дозах: в возрасте до 3 лет — по 0,005 г 2–3 раза в сутки, от 3 до 7 лет — по 0,01 г 2 раза в сутки, от 7 до 12 лет — по 0,01–0,015 г 2–3 раза в сутки, cтаршe 12 лет — по 0,025 г 2–3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к хифенадину.
в отдельных случаях возможны ощущение сухости во рту и диспепсические явления, проходящие самостоятельно или после снижения дозы.
отсутствие выраженного седативного эффекта позволяет назначать хифенадин лицам, работа которых требует быстроты физической или психической реакции (водители транспорта и др.) и которым противопоказано применение во время работы дифенгидрамина, прометазина и других антигистаминных препаратов. Учитывая возможность индивидуальной повышенной чувствительности, до начала систематического лечения следует установить, не наблюдается ли у больного после приема хифенадина седативного или снотворного действия. Необходима осторожность при назначении хифенадина больным с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, печени. Не рекомендуется назначать в I триместре беременности.