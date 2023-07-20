внутрь после еды. Доза для взрослых — 0,025–0,05 г 3–4 раза в сутки. Длительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания; в среднем она составляет 10 –20 дней. При необходимости проводят повторные курсы. Детям назначают в следующих дозах: в возрасте до 3 лет — по 0,005 г 2–3 раза в сутки, от 3 до 7 лет — по 0,01 г 2 раза в сутки, от 7 до 12 лет — по 0,01–0,015 г 2–3 раза в сутки, cтаршe 12 лет — по 0,025 г 2–3 раза в сутки.