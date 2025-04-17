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Фенкарол® (Phencarolum®)

Фенкарол® (Phencarolum®)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
119,38
Экономия при брони: -9,29 грн
110,09 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
187,45
Экономия при брони: -12,87 грн
174,59 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
674,40
Экономия при брони: -68,40 грн
606,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
344,83
Экономия при брони: -29,36 грн
315,47 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
721,58
Экономия при брони: -62,02 грн
659,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
601,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
364,80
Экономия при брони: -27,30 грн
337,50 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
756,50
Экономия при брони: -121,20 грн
635,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
199,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
565,81 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
323,85
Экономия при брони: -6,20 грн
317,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
228,12
Экономия при брони: -25,49 грн
202,63 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
361,53
Экономия при брони: -37,97 грн
323,56 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
678,66
Экономия при брони: -72,66 грн
606,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
199,12 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
309,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
601,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
240,86
Экономия при брони: -25,18 грн
215,68 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
362,37
Экономия при брони: -40,51 грн
321,86 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
622,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00
Экономия при брони: -35,40 грн
220,60 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
239,13
Экономия при брони: -22,32 грн
216,81 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
372,21
Экономия при брони: -23,04 грн
349,17 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
698,68
Экономия при брони: -45,39 грн
653,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
232,28
Экономия при брони: -15,47 грн
216,81 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
176,82
Экономия при брони: -14,74 грн
162,08 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
705,21
Экономия при брони: -51,92 грн
653,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
345,71
Экономия при брони: -38,39 грн
307,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
318,72
Экономия при брони: -11,64 грн
307,08 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
695,39
Экономия при брони: -42,10 грн
653,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
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