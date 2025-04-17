Винница (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
119,38
Экономия при брони: -9,29 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
187,45
Экономия при брони: -12,87 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
674,40
Экономия при брони: -68,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
344,83
Экономия при брони: -29,36 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
721,58
Экономия при брони: -62,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
364,80
Экономия при брони: -27,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
756,50
Экономия при брони: -121,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
323,85
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
228,12
Экономия при брони: -25,49 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
361,53
Экономия при брони: -37,97 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
678,66
Экономия при брони: -72,66 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
240,86
Экономия при брони: -25,18 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
362,37
Экономия при брони: -40,51 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00
Экономия при брони: -35,40 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
239,13
Экономия при брони: -22,32 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
372,21
Экономия при брони: -23,04 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
698,68
Экономия при брони: -45,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
232,28
Экономия при брони: -15,47 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
176,82
Экономия при брони: -14,74 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
705,21
Экономия при брони: -51,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
345,71
Экономия при брони: -38,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
318,72
Экономия при брони: -11,64 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
695,39
Экономия при брони: -42,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блистер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блистер №30
Олайнфарм
725,80 грн