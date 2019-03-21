Фармакодинамика.

Хлоргексидина глюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

Фармакокинетика.

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.