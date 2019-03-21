Гексигин-М® (Hexigin-M) (255251) - инструкция по применению ATC-классификация
Гексигин-М инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: хлоргексидина глюконат;
1 пессарий содержит хлоргексидина глюконата (20%) 85,2 мг, в пересчете на 100% хлоргексидин 16 мг;
вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400.
Лекарственная форма
Пессарии.
Основные физико-химические свойства: пессарии белого или белого с желтоватым оттенком цвета, допускается мраморность поверхности.
На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.
Код АТС G01A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Хлоргексидина глюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.
Фармакокинетика.
При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.
Показания
Для профилактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочной исследованиями). Для лечения бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Хлоргексидин не применять вместе с детергентами, которые содержат анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.
Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед применением препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.
Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев, ведь препарат применяется интравагинально.
Не рекомендуется одновременное применение с йодом.
Особенности применения
Попадание гипохлоритних отбеливающих веществ на ткани, которые ранее находились в контакте с препаратом, содержащий хлоргексидин, может способствовать появлению коричневых пятен на ткани.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство применяют интравагинально.
Перед применением пессарий освобождают от контурной упаковки.
Лечение: применяют по 1 пессарию 1–2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.
Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.
Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, препарат применяют по 1 пессарию 1 или 2 раза в день в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — 5 — 10 дней.
При кормлении грудью препарат применяют в обычных рекомендованных дозах.
Дети
Препарат применяют детям.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения пессария. Возможны жжение и раздражение в месте введения пессария.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 пессариев в стрипе из пленки поливинилхлоридной.
2 стрипа в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Монфарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.