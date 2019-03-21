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Гексигин-М® (Hexigin-M) (255251) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гексигин-М<sup>&reg;</sup> (Hexigin-M)
Цена в городе Киев
от 248,41 грн
Без рецепта
10 шт, 16 мг от 248,41 грн
В наличии в 443 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Пессарии
Дозировка
16 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
G01A X10** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/13640/01/01 от 21.03.2019
Международное название
Chlorhexidinum (Хлоргексидин)

Гексигин-М инструкция по применению

Состав

действующее вещество: хлоргексидина глюконат;

1 пессарий содержит хлоргексидина глюконата (20%) 85,2 мг, в пересчете на 100% хлоргексидин 16 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 1500, макрогол 400.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: пессарии белого или белого с желтоватым оттенком цвета, допускается мраморность поверхности.

На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.

Код АТС G01A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Хлоргексидина глюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Не чувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

Фармакокинетика.

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания

Для профилактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочной исследованиями). Для лечения бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хлоргексидин не применять вместе с детергентами, которые содержат анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.

Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед применением препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев, ведь препарат применяется интравагинально.

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Особенности применения

Попадание гипохлоритних отбеливающих веществ на ткани, которые ранее находились в контакте с препаратом, содержащий хлоргексидин, может способствовать появлению коричневых пятен на ткани.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство применяют интравагинально.

Перед применением пессарий освобождают от контурной упаковки.

Лечение: применяют по 1 пессарию 1–2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применяют однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, явления угрозы прерывания беременности, препарат применяют по 1 пессарию 1 или 2 раза в день в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — 5 — 10 дней.

При кормлении грудью препарат применяют в обычных рекомендованных дозах.

Дети

Препарат применяют детям.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения пессария. Возможны жжение и раздражение в месте введения пессария.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 пессариев в стрипе из пленки поливинилхлоридной.

2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Монфарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Гексигин-М
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип в пачке, №10
от 248,41 грн
В наличии в 443 аптеках
Цены в аптеках
Гексигин-М
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип в пачке, №10
от 248,41 грн
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