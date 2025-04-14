Одесса (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
433,50
Экономия при брони: -17,19 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
429,17
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
368,70
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
339,09
Экономия при брони: -34,45 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
221,35
Экономия при брони: -9,97 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм